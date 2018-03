Prise d’otage en France et tirs sur un CRS

Une prise d’otage a lieu en ce moment dans un supermarché de Trèbes (Aude, sud), rapporte la chaîne BFM TV. L’homme en question se revendique du groupe terroriste «Etat islamique», selon le parquet de Carcassonne.

La chaîne LCI annonce quant à elle un bilan très lourd : il y aurait 2 morts et 12 blessés. Officiellement, un mort a été confirmé par le parquet de Paris.

Le groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale est sur place. Le parquet antiterroriste de Paris a officiellement été saisi de l’affaire. Le Premier ministre Edouard Philippe parle d’une «situation sérieuse», ajoutant que toutes les «informations laissent penser que les attaques sont terroristes».

Par ailleurs, plus tôt dans la journée, des CRS ont été visés par des tirs à Carcassonne (non loin de Trèbes). L’un d’eux a été blessé à l’épaule. Le lien entre les deux attaques n’a cependant toujours pas été établi. Plus de détails à venir.