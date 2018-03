France : Le suspect des attaques de l'Aude a été abattu

L’assaut a été donné dans le supermarché de Trèbes où a eu lieu la prise d’otages. Le suspect, «un Franco-Marocain de 25 ans» a été abattu, rapportent France Info et France 2.

Pour le moment, au moins trois personnes ont été tuées et trois autres blessées, dont une gravement, lors de ces attaques perpétrées dans l’Aude, indique la même source, relayant des sources proches de l’enquête.

Le suspect de la prise d’otages se revendique du groupe terroriste «Etat islamique», selon le parquet de Carcassonne.

Le groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale est sur place. Le parquet antiterroriste de Paris a officiellement été saisi de l’affaire. Le Premier ministre Edouard Philippe parle d’une «situation sérieuse», ajoutant que toutes les «informations laissent penser que les attaques sont terroristes».

Par ailleurs, plus tôt dans la journée, des CRS ont été visés par des tirs à Carcassonne (non loin de Trèbes). L’un d’eux a été blessé à l’épaule. Le tireur était à bord d’un véhicule. Un éventuel lien entre les deux attaques est en train de se profiler. Le Monde parle d’une «voiture qui a été retrouvée sur le parking et a bien été identifiée comme appartenant à un Marocain connu de la DGSI». Plus de détails à venir.