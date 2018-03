Mise en ligne de «l’espace cadastre et cartographie» de l’ANCFCC

L'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a annoncé la mise en ligne de «l'espace cadastre et cartographie». / Ph. DR

L'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a annoncé la mise en ligne de «l'espace cadastre et cartographie», dans le cadre de la dématérialisation de ses services et du programme national et mondial Digital-Gov.

Lancé le 2 mars, la mise en ligne de cet espace marque une nouvelle ère d'ouverture de l'ANCFCC envers ses partenaires professionnels. L'espace est doté d'outils et de moyens fonctionnels et techniques pour servir les différentes demandes des professionnels, notamment les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé, souligne, jeudi, l'ANCFCC dans un communiqué.

L’ANCFCC considère qu'un espace de services en ligne est aussi une agence virtuelle à part entière. Ainsi, cet espace facilitera l'accès aux données et produits fonciers, cadastraux, géodésiques et cartographiques et favorisera leur diffusion via le portail institutionnel, informationnel et transactionnel de l'ANCFCC.

L’Agence a également mis en place, une plateforme d'échange en ligne permettant le dépôt et le suivi des dossiers techniques établis par les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé. De ce fait, ce sont près de 1 000 affaires cadastrales qui seront traitées quotidiennement sur cet espace digital, explique la même source.

L'espace cadastre et cartographie, qui sera appelé à évoluer constamment pour englober d'autres produits et services, fournit actuellement l'e-cadastre, l'e-géodésie, l'e-cartographie et l'e-foncier.