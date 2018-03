40 organisations européennes et africaines disent non au gazoduc Nigéria-Maroc

Quarante organisations de pays européens et africains ont signé une pétition contre le gazoduc offshore Nigéria-Maroc.

Annoncé en décembre 2016, il vise la construction d’un gigantesque pipeline long de près de 5 000 km depuis le Nigéria jusqu’au Maroc, pour un coût aujourd’hui estimé à 20 milliards de dollars, rappellent-elles.

Il serait construit dans le prolongement du gazoduc ouest-africain (GOA), long de 678 km et en service depuis 2010. Il ambitionne de desservir 12 pays sur le continent africain et quelque 300 millions de consommateurs potentiels, avec une éventuelle extension vers l’Europe.

«Alors que l’accélération du réchauffement climatique dépasse toutes les prévisions et que les émissions de gaz à effet de serre ont marqué un nouveau record en 2016, la construction de ce gazoduc ne peut aller que dans le sens d’une augmentation de l’extraction et de la consommation des ressources fossiles, principales responsables du réchauffement de la planète», craignent notamment les signataires, déplorant que «le tronçon déjà construit (GAO) s’est fait sans consultation des populations qui ont récusé l’étude d’impact environnemental».

Elles dénoncent également un projet «pensé loin des populations. Elles ne sont pas consultées et ne seront pas les premières bénéficiaires de ce gazoduc. Alors que le Nigéria est le premier exportateur africain de gaz et de pétrole, moins de la moitié de la population a accès à l’électricité. Au Bénin, au Togo, déjà desservis par le GOA, à peine un tiers de la population a accès à l’électricité».

Parmi les signataires, ATTAC Maroc, Health of Mother Earth Foundation (HOMEF – Nigéria), l’Association Pierre Domachal (France), Climáximo (Portugal), Friends of the Earth (Etats-Unis) ou encore l’association «Non au Gazoduc Fos Dunkerque» (France).