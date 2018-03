Avant-projet de loi pour le crowdfunding au Maroc

Le Maroc va bientôt réguler le crowdfunding, financement collaboratif qui permet de financer des projets en faisant appel à un grand nombre de personnes qui y participent en investissant de petites sommes.

Un avant-projet de loi a été déposé par le ministère de l’Economie et des finances, mardi 21 mars, sur le site officiel du secrétariat général du gouvernement, indique Médias 24.

Dans ce sens, un avant-projet de loi n°15-18 a été déposé le 21 mars 2018 au secrétariat général du gouvernement et a été signé par le ministre de l’Economie et des finances Mohamed Boussaïd. Il instaure un cadre réglementaire pour introduire ce type de financement de projets au Maroc, qui n’existe toujours pas dans l’économie marocaine.

L’avant-projet de loi n°15-16 donne des détails concernant la manière dont ce financement devrait être implémenté au Maroc : tout d’abord, à travers la création du statut de gestionnaire de plateformes de financement collaboratif (PFC), s’agissant ici des sociétés de financement collaboratif (SFC).

Il est aussi question de définir des engagements et des obligations des SFC concernant les matières d’information du public, la publicité et le reporting, ainsi que la mise en place de règles en matière de vérification préalable des projets à financer pour sécuriser les transferts et protéger les contributeurs.

D’autre part, l’établissement de plafonds en termes de montants à lever par projet et par contributeur fait partie de cet avant-projet de loi, ainsi que la définition de règles spécifiques aux trois formes de financement collaboratif.