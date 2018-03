Bruxelles : Inauguration d'une place au nom de la victime marocaine des attentats du 22 mars

Une place a été inaugurée en hommage à Loubna Lafquiri, victime belgo-marocaine des attentats de Bruxelles survenus le 22 mars 2016. A compter de ce mercredi 21 mars, la place du chant d’Alouette porte désormais le nom de «place Loubna Lafquiri» dans le quartier de Molenbeek.

L’inauguration a eu lieu en présence de sa famille, de Mohamed Ameur, ambassadeur du Maroc en Belgique et de Françoise Schepmans, bourgmestre de Molenbeek.

«Une stèle portant sa photo et un passage du livre ‘Le jihad de l'amour’ de son époux Mohamed El Bachiri a été dévoilée par sa famille. Des élèves de l’école islamique Al Ghazali à Etterbeek, où elle enseignait, ont chanté en son honneur. D’autres enfants de l’école communale 7 ont pris leur suite avec une chanson contre le terrorisme», précise la RTBF.

L’ambassadeur du Maroc en Belgique a déclaré à cette occasion : «Nous voulons marquer en cette place symbolique de Molenbeek un temps de recueillement pour témoigner notre solidarité à l’ensemble des proches de feu Loubna Lafquiri, en particulier à son époux et ses enfants, et lui dire que Loubna vit et vivra toujours en nous».

Mohamed El Bachiri, auteur de «Le jihad de l’amour» et époux de Loubna Lafquiri, a déclaré avec beaucoup d’émotion que cette «stèle immortalisera à jamais Loubna, son visage et ce qu’elle était, c’est-à-dire de l’amour, de la bonté et plein d’énergie positive».