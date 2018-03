Croissance de 14% du chiffre d’affaires du groupe OCP

Le Groupe OCP a annoncé une forte croissance de 14% de son chiffre d'affaires en 2017, qui s'est établi à 48.503 millions de dirhams contre 42.471 millions de dirhams en 2016, avec une solide performance dans tous les segments.

Les ventes de roche et d’engrais en volume ont augmenté respectivement de 40% et de 24% par rapport à 2016, indique le Groupe qui vient de rendre public ses résultats financiers et opérationnels. En ce qui concerne le segment de l’acide, OCP a «maintenu sa position de leader», conservant son rang de deuxième fournisseur en Asie, avec un volume de vente relativement stable par rapport à l’année dernière.

Ces réalisations ont été soutenues par l'augmentation significative de la capacité de production d'OCP, sous l’effet d’un vaste programme d’investissements dont la 1ère phase a été achevée en 2017.

Par ailleurs, la demande est restée soutenue en 2017 dans les principales régions, notamment en Amérique Latine et en Amérique du Nord, et plus particulièrement en Afrique où les exportations du groupe ont augmenté de près de 50%, passant de 1,7 millions de tonnes en 2016 à 2,5 millions de tonnes en 2017.

La croissance des volumes de vente d'OCP a également eu un impact positif sur l'évolution de la marge brute, qui a atteint 31.604 millions de dirhams.

En 2017, les engrais ont représenté 54% des ventes totales du groupe, la roche 21% et enfin l’acide phosphorique 15%. Mostafa Terrab, PDG du groupe OCP se réjouit de ces résultats, en indiquant que durant la même année «notre production d'engrais a augmenté de 22%, les nouveaux produits représentant 43% des volumes d’engrais exportés». Et d’ajouter : «D’autre part, nous avons considérablement augmenté nos exportations de roche à destination des quatre continents. Nous avons maintenu notre position de leader dans le segment de l'acide phosphorique, particulièrement en Asie.»