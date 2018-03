Casablanca : Première édition d’Afrikonnect qui réunit grands groupes et start-ups africaines

Afrikonnect est un événement africain, vecteur d’opportunités entre les grands groupes et les start-ups africaines. Sa première édition a eu lieu jeudi 22 mars à Casablanca, au siège de la Factory, au Technopark.

Ce rendez-vous a été organisé par Oultierz Ventures et la Factory en partenariat avec StartupYourLife, avec le soutien du département d’Etat américain et de la coopération allemande GIZ.

Plus de 300 participants – «business angels, investisseurs en capital-risque, incubateurs et experts de l’innovation» – se sont donnés rendez-vous dans la capitale économique du royaume, indiquent les organisateurs dans un communiqué de presse. Les panelistes proviennent de plusieurs pays d’Afrique, dont le Nigéria, le Kenya, le Ghana, le Sénégal et la Tanzanie.

Afrikonnect se veut «une plateforme au service de la transformation digitale des grands groupes portée par les start-ups africaines», poursuit la même source.

Grâce à cet événement, les grands groupes et les start-ups africaines «à fort potentiel» vont accélérer leur collaboration et «favoriser le co-investissement pour les capital riskers sur le continent». Plus de cinquante rendez-vous B2B ont été prévus entre des start-ups africaines et des leaders marocains dans le secteur de la banque, l’assurance, l’agriculture ou encore le transport.