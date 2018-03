Les rumeurs insistantes sur la famille royale marocaine dans la presse espagnole

Après les rumeurs sur les tensions entre Lalla Salma et la famille royale relayées notamment par Ignacio Cembrero, voila que le magazine espagnol ¡Hola! titre ce 21 mars : «Mohammed VI et la princesse Lalla Salma ont divorcé», une information aussitôt reprise par plusieurs médias espagnols (EFE, El Mundo, ABC)

Le magazine qui se base sur des sources proches du Palais, sans les nommer, prétend que «cette nouvelle atterri le jour où le couple aurait célébré son seizième anniversaire de mariage.»

Par ailleurs ¡Hola! affirme que «tout semble indiquer que cette affaire sera abordée en privée, ce qui impliquera un changement dans la communication de Mohammed VI, puisqu'il fut le premier de la dynastie Alaouite à présenter officiellement son épouse et lui donner un rôle et un statut institutionnel propre et public.»

Pour rappel Ignacio Cembrero, journaliste espagnol, avait évoqué l’absence de Lalla Salma sur la photo de la famille royale prise le 26 février dernier, suite à l’opération qu’a subie le roi Mohammed VI à Paris. Le journaliste avait écrit sur Facebook, «Doit-on conclure que Lalla Salma ne fait plus partie de la famille royale ?». Il s’est ensuite appuyé sur des rumeurs relayées cette fois-ci sur le site «Le Crapouillot marocain».