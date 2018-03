L’exposition de Yoriyas vandalisée par des partisans du FN

Une exposition du photographe marocain Yassine Alaoui Ismaili, alias Yoriyas, a été la proie des partisans du parti français d’extrême droite, Front National, rapporte le Huffpost.

Exposé à Meysse, à quelques kilomètres seulement de Montélimar, son projet «Casablanca not the movie» a séduit bon nombre d’internautes, de festivals et de médias tels que The Guardian, The Sun ou encore the National.

Cependant les partisans lepénistes ne semblent pas être charmés par les photographies du casablancais. Au micro du Huffpost, le photographe a déclaré que «deux semaines après l’exposition, [ses] photos ont été targuées et détruites par des gens d’extrême droite.»

Une belle réponse à ses attaques est prévue : Yoriyas présentera une nouvelle série de photos, une belle occasion de parler de ce qui s’est passé lors d’une table ronde.