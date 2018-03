Inauguration de la Maison de la cédraie à Azrou

Le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdelalim Lhafi, a inauguré, mercredi à Azrou (province d’Ifrane), la Maison de la cédraie, un espace d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la protection de cette espèce forestière.

La Maison de la cédraie se veut une mémoire écologique et culturelle de la cédraie de l’Atlas. C’est un centre pédagogique dédié notamment à la sensibilisation à la protection des forêts de cèdre et des milieux naturels en général, et à l’éducation à l’environnement.

Cet espace constitue également, selon le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD), un centre d’animation scolaire et d’éducation à l’environnement, un lieu de loisir et de découverte et une vitrine territoriale et culturelle.

Cette maison écologique, qui se situe au cœur du Parc national d’Ifrane (PNI) et de la Biosphère de la Cédraie d’Atlas (RBCA), a été réalisée dans le cadre de la coopération avec la Wallonie (région sud de la Belgique). Celle-ci a contribué à l’étude et la conception scénographique et la formation des personnes qui seront chargées de l’animation.

Le centre, qui traite de trois fonctions de la forêt (écologique, sociale et économique), comporte 74 postes au total avec plusieurs modules touchant différents thèmes liés à la cédraie. Il s’agit de la diversité biologique, la faune, la géomorphologie, les zones humides, la valorisation du cèdre, le développement durable et l’éducation à l’environnement.