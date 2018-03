Casablanca : Hexcel inaugure sa nouvelle usine de fabrication

Hexcel, fabricant de matériaux composites avancés, a célébré ce mercredi 21 mars l’ouverture de son nouveau site de production, basé dans la zone franche de MidParc, à Casablanca, indique le groupe dans un communiqué.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Nick Stanage, président-directeur général d’Hexcel et Thierry Merlot, président de la division aéronautique pour la zone Europe/Asie-Pacifique.

Dans cette nouvelle usine de 20 millions de dollars, Hexcel transforme les matériaux de nids d’abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures, avec notamment des applications dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avions, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère. Le site devrait employer plus de 200 personnes d’ici 2020 et a procédé à sa première livraison client fin décembre.

Le site de Casablanca fait partie du programme d’investissement mondial actuellement pour répondre à la demande croissante de ses clients de l’aéronautique sur le segment de l’engineered core, lit-on dans le communiqué.

«Nous sommes ravis de devenir voisins ici, à MidParc, de clients tels que Airbus, Boeing, Safran et Bombardier. Cette usine occupe une place essentielle sur la voie de notre réussite et constitue pour nous le vecteur d’une croissance nouvelle auprès de nos clients de l’industrie aéronautique, au Maroc et dans le monde entier», a déclaré Nick Stanage.