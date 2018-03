Fès : Un Français écope de 8 ans de prison ferme pour pédophilie

Un ressortissant français a été condamné par la justice marocaine à huit ans de prison ferme pour une affaire de pédophilie, a indiqué hier l’Agence France-Presse, qui cite des médias locaux.

La cour d’appel de Fès a en effet reconnu coupable un homme âgé de 58 ans d’actes sexuels sur quatre mineures. Il avait été arrêté début janvier dans cette ville avant de reconnaître les faits. Son arrestation avait entraîné des rassemblements de proches de victimes ; ces derniers exigeant la «peine maximale» contre lui.

«Nous réclamons la peine maximale pour le pédophile français !», avait scandé la grappe de manifestants, qui tentaient de sensibiliser la classe politique marocaine et étrangère sur le fléau de la pédophilie.

«Cette sanction est très légère. Ce pédophile français va être très à l’aise avec une condamnation de huit ans. On s’attendait à une sanction plus lourde. [Cette condamnation] est une invitation pour que les pédophiles étrangers viennent chercher ici des proies faciles et abuser de nos enfants, encore et encore. On demande à ce que les jugements soient au même degré que les crimes commis», a déclaré Najat Anwar, présidente de l’association Touche pas à mon enfant, contactée par Yabiladi.

«La nouvelle Constitution de 2011 a bien mis au clair l’harmonisation de nos textes de loi avec les conventions internationales. Le moment est venu de mettre tout cela en application», a-t-elle ajouté.