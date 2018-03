Mondial 2026 : L’ambassadeur d’Arabie saoudite au Maroc réagit à la polémique

L’ambassadeur d’Arabie saoudite au Maroc, Abdel Aziz Khoja, a brisé le silence. Il s’est finalement prononcé au sujet de la polémique provoquée par le tweet du président de la Fédération saoudienne de football, Turki Al-Sheikh. Le 18 mars, ce dernier a laissé entendre que Riyad ne soutenait pas le dossier de la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026.

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا...??

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا ...! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 18 de marzo de 2018

Dans un communiqué auquel Yabiladi a eu accès, le diplomate a déclaré que «les relations maroco-saoudiennes sont établies depuis longtemps et ne peuvent pas être affectées par un événement transitoire». Ces relations «sont enracinées dans les similitudes que partagent les deux peuples : la religion, la langue, l’histoire et la civilisation», a-t-il ajouté.

Abdel Aziz Khoja a également affirmé que «les relations fraternelles entre les dirigeants des deux pays, et qui ont duré au fil des années, se renforcent». Ces bonnes relations, selon l’ambassadeur, sont basées sur des valeurs et des principes de solidarité et de fraternité.

Un «message du Golfe à l’Atlantique»

Cependant, le diplomate saoudien n’a pas évoqué le soutien ou non de l’Arabie saoudite à la candidature marocaine, affirmant seulement que «les choses ont été exagérées» et que «les relations entre les deux pays ne doivent pas être affectées par des médias controversés».

«Personne n’a sollicité notre soutien, et au cas où on nous le demande, nous allons privilégier d’abord l’intérêt de l’Arabie saoudite (…) La couleur grise n’est plus valable pour nous», avait déclaré le président de la Fédération saoudienne de football sur son compte Twitter, ajoutant que le Maroc «s’est trompé» : «Si tu recherches un soutien, Riyad – l’antre des lions – est le lieu approprié. Ce que tu fais est une perte de temps. Le ‘micro-Etat’ ne t’aidera pas. Ceci est un message du Golfe à l’Atlantique.»

Le Maroc a déposé jeudi 15 mars sa candidature officielle pour l’organisation de la Coupe du monde 2026. Le royaume est le seul concurrent face à la candidature tripartite qui englobe les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Dans le cadre de cette candidature, le royaume accueillera les experts de la FIFA pour une visite d’inspection officielle, prévue du 17 au 19 avril prochain. Le résultat du vote sera annoncé le 13 juin prochain en Russie, lors de l’ouverture de la Coupe du monde 2018.