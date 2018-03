Rabat : La fête de la Francophonie solidaire avec les malades de l’hôpital d’enfants

Les enfants malades de l'hôpital d'enfants à Rabat ont reçu des jouets et des livres, mardi 20 mars. / Ph. Mustapha Fahmi - Yabiladi

Comme à l’accoutumée lors du 20 mars, l’heure est à la solidarité au sein de «Dar Tifl» de l’hôpital d’enfants de Rabat.

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l’ambassade du Canada au Maroc, la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles à Rabat, l’ambassade de Roumanie au Maroc, l’ambassade de Suisse au Maroc et l’Agence universitaire de la francophonie au Maghreb «ont souhaité manifester leur soutien aux efforts de cette association par la remise symbolique d’ouvrages et de jouets», indique un communiqué de presse.

Le directeur régional de l’Agence universitaire de la francophonie, Jean-Luc Tholozan, se réjouit de cette journée, qualifiant l’événement de «solidaire» de la part de tous les organisateurs de cette journée de la Francophonie, afin de «mettre à disposition des enfants des jouets et des bandes dessinées».

Pour Abdelhak Salhy, chargé des relations extérieures de l’Association des amis de l’hôpital d’enfants de Rabat, le but de cette journée est de «créer un espace où l’enfant s’exprime et oublie sa maladie».

«Il faut permettre aux enfants de s’adapter et de s’approcher de la formule culturelle.»