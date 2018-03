Un imam marocain renvoyé d’Espagne pour avoir prôné le salafisme

Yassine Lafraiki, imam à Corella (municipalité de la Communauté forale de Navarre), a été rapatrié au Maroc pour avoir «prôné une idéologie wahhabiste et salafiste», rapporte le journal régional Noticias de Navarra.

L’imam voulait faire construire un centre islamique dans la ville, qui compte plus de 550 musulmans. Cependant, d’après une enquête, il s’est avéré qu’il était l’un des principaux investisseurs de l’ONG Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), qui apparaît sur la liste des Nations unies comme étant associée aux organisations terroristes Al-Qaïda et «Etat islamique».

Par ailleurs, le quotidien El País, qui a recueilli des témoignages, rapporte que «l’imam faisait tellement peur aux enfants qu’ils ne voulaient même plus aller à la mosquée». Un autre atteste qu’il était «excessivement autoritaire, il voulait imposer ses idées comme si nous étions à l’armée».

Arrêté le 5 février dernier, puis incarcéré au centre de détention pour étrangers (CIE) de Madrid, il a été remis aux autorités marocaines le 6 mars, au poste-frontière de Beni Anzar, avec l’interdiction de retourner en Espagne durant les dix prochaines années.