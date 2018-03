Emmanuel Macron veut doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger

Le président de la République française, Emmanuel Macron a annoncé dans son discours, à l’occasion de la fête de la francophonie célébrée ce mardi 20 mars, que «l’objectif sera de doubler le nombre d’élèves dans les lycées français à l’étranger», rapporte RFI.

Parmi les trente mesures qu’il prévoyait d’annoncer, figure la volonté de donner «un nouvel élan aux lycées français à l’étranger, qui concernent actuellement 350 000 élèves», rapporte Le Monde. Emmanuel Macron a précisé que «les moyens seront maintenus».

Une annonce qui semble quelque peu incompatible avec les coupes budgétaires récemment annoncées. Et pour cause, en octobre dernier, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) avait annoncé une réduction du budget qui lui est alloué de 33 millions d’euros pour l’exercice 2017.

Une coupure drastique qui ne touchera pas la sécurité et les protocoles pluriannuels d’investissement, mais qui sera accompagnée par la suppression des postes d’expatriés et de résidents en 2018 et 2019. Plus précisément, il est question de la suppression de 80 postes d’expatriés et de 100 postes d’enseignants résidents pour 2018 sur les établissements en gestion directe (74) et ceux qui sont conventionnés (262).