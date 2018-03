De la migration à l’entrepreneuriat : Parcours de femmes au Maroc

Le Maroc dispose d’une nouvelle politique migratoire depuis 2014. Depuis cette date, des milliers de migrants et de réfugiés choisissent de venir s’installer dans le royaume pour recommencer à zéro, emplis d’espoir pour un avenir meilleur.

Dans ce documentaire réalisé dans le cadre de «La voix des migrants africains – Hub Maghreb», organisé par International Media Support (IMS), Yabiladi a choisi de mettre en valeur le parcours de trois femmes, deux migrantes et une réfugiée qui sont devenues «femmes entrepreneurs» au Maroc.

Zoé est une réfugiée ivoirienne arrivée au Maroc en 2012. Cette mère célibataire de deux enfants en bas âge est dotée d’un courage indéniable. A ses débuts, cette jeune femme de 20 ans a commencé à travailler en tant que femme de ménage à Casablanca. Rapidement, éreintée par le travail et le stress, elle décide de changer de carrière. Certes, elle gagnait mieux sa vie mais n’arrivait plus à voir ses enfants. Dorénavant, Zoé a déménagé à Rabat et vend des produits africains à la fondation Orient-Occident à Rabat et se contente de la joie de voir ses enfants grandir à ses côtés, mais aussi des liens qui se sont tissés avec les autres réfugiés qui viennent au quotidien au sein de la fondation.

Rêves et espoir

Annick est aussi Ivoirienne. Elle a quitté son pays en crise, en 2016, pour trouver un meilleur avenir au Maroc. Depuis, la femme de 37 ans est installée à Rabat, dans le quartier de Takkadoum, et est devenue restauratrice. Ses débuts n’ont pas été évidents ; elle a dû compter sur la solidarité de ses amis qui l’ont aidée à s’acheter un frigo et les outils dont elle a besoin. Cette femme tout sourire déclare être «épanouie» et heureuse de sa nouvelle vie au Maroc et rêve d’avoir son propre restaurant «de plus de 100 places». Annick est séparée de son enfant qui est resté en Côte d’Ivoire.

Enfin, à quelques mètres de la restauratrice se trouve Florence, une Togolaise de 35 ans, arrivée la même année qu’Annick. Elle est coiffeuse et a fait de sa passion son métier. Avec beaucoup de patience, elle prend le temps de «tresser» les clients qui s’enchaînent tout au long de la journée dans son salon de coiffure. Depuis toute petite, Florence est passionnée par la coiffure et sa gentillesse attire de nombreux Marocains et Subsahariens dans son local. Florence rêve de devenir célèbre, de former des Marocains aux techniques de coiffure africaines mais aussi d’importer des produits du Togo au Maroc pour les utiliser dans son salon de coiffure. Questionnée sur sa famille, cette femme de 35 ans a la voix tremblante et les larmes aux yeux. Elle rêve qu’ils la rejoignent au Maroc, surtout ses enfants qu’elle a dû laisser au Togo.

Du côté des institutions, Jean-Paul Cavaliéri, représentant au Maroc du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, rappelle les acquis et le travail des différents acteurs institutionnels marocains pour l’intégration des réfugiés dans le royaume et l’amélioration de leur perspectives d’avenir.

Enfin Abdelkader Ftouhi, président de l’Association marocaine d’appui à la promotion de la petite entreprise (AMAPPE), rappelle que l’ONG œuvre depuis plus d’une dizaine d’années à réaliser le rêve de personnes motivées à devenir entrepreneurs au Maroc, qu’ils soient migrants ou réfugiés, à travers deux programmes distincts.