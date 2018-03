Rabat : L’équipementier espagnol Ficosa inaugure son usine et promet 700 emplois

L’équipementier espagnol Ficosa, spécialisé dans la conception de technologies et de composants automobiles, a inauguré aujourd’hui une usine de production à Rabat – la première en Afrique –. Elle a nécessité un investissement de 50 millions d’euros pour la création de quelque 700 emplois, d’après l’agence EFE.

L’usine, d’une superficie de 12 000 m² (qui peut encore s’étendre sur 17 000 m² au total), devrait générer un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros en 2022. Elle abrite le centre mondial d’excellence dédié à la fabrication de caméras embarquées pour les voitures du futur, comme l’avait annoncé le groupe dans un communiqué repris par L’Economiste.

L’entreprise a également fait savoir que l’usine de Rabat produira des jeux de câbles électriques et des produits dédiés au marché local, tels que des rétroviseurs extérieurs, des systèmes de changement de vitesses et des systèmes de lavage.

L’inauguration de ce site donnera un coup d’impulsion au secteur automobile national et permettra au Maroc d’attirer de nouvelles entreprises opérant dans la haute technologie, a déclaré le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

De son côté, le PDG de Ficosa, Javier Pujol, a déclaré que l’ouverture de cette première usine au Maroc «marque un tournant pour le groupe», qui lui permet ainsi de mettre un pied sur le continent africain pour la première fois depuis sa fondation en 1949.

Ficosa compte plus de 10 500 employés dans le monde et est présente dans une vingtaine de pays avec des usines de production, des bureaux commerciaux et des centres techniques ou de R&D. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1 169 millions d’euros en 2016, maintient une alliance avec Panasonic depuis 2015, qui contrôle 69% du capital.