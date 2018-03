Deux Marocains accusés de terrorisme rapatriés du Sénégal

Ce mardi 20 mars, la presse sénégalaise a annoncé que deux ressortissants marocains, arrêtés pour leur affiliation au groupe terroriste «Etat islamique», ont été rapatriés au Maroc.

Arrêtés à l’aéroport Léopold Sédar Senghor le 29 mars 2017, ce n’est qu’un an plus tard et suite à une décision favorable de la Chambre d’accusation et d’un décret présidentiel que les deux Marocains ont été renvoyés au Maroc.

«Les autorités marocaines ont récupéré les deux ‘colis’ depuis vendredi dernier, à bord d’un vol opéré par la RAM», rapporte le site Sénégal Direct.

Pour rappel, la police sénégalaise avait annoncé l’arrestation de ces deux ressortissants marocains suite à un avis de recherche international lancé par Interpol. Jeune Afrique avait également indiqué que «les deux hommes étaient connus des différents services de renseignement, marocains et étrangers».