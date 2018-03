Une fillette marocaine atteinte d’hydrocéphalie opérée avec succès à Madrid

C’est une bonne nouvelle pour la famille de Malak Izmar. La jeune marocaine de deux ans, atteinte d’hydrocéphalie, s’est faite opérer avec succès à Madrid, a rapporté lundi le quotidien espagnol ABC.

Alors qu’au Maroc on lui avait annoncé une mort certaine dans les prochains mois, Malak qui souffrait d’une accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien (LCR) à l’intérieur des cavités du cerveau, pourra finalement retrouver le cours d’une vie normale.

Grâce à plusieurs institutions espagnoles et à l’aide de la Fondation Recover, Souad, Aziz ainsi que leur petite fille ont pu se rendre à Madrid. C’est à l’hôpital International Ruber que l’intervention chirurgicale qui a duré plus de 9 heures s’est finalement soldé par un succès.

L’hydrocéphalie est une anomalie qui provoque l’agrandissement de la taille du cerveau, et qui est due à une mauvaise circulation ou une absorption déficiente du LCR. Dans ce sens, les médecins ont annoncé avoir pu «réduire à 50% la taille du crâne et obtenir ainsi une forme adéquate et symétrique», précise ABC.

Suite à cette opération effectuée durant le mois de février, les médecins ont annoncé qu’après avoir retiré les points de suture, Malak devra porter un casque durant les trois mois à venir. Il permettra «de remodeler et d’assurer le développement symétrique du crâne».

Par ailleurs, Malak qui jouit désormais d’une espérance de vie normale, subira d’ici six mois, une ultime chirurgie de remodelage de la partie frontale du crâne. Mais dès maintenant, la petite fille a pu retrouver ses fonctions cognitives et intellectuelles.