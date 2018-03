Le Polisario soutiendrait la candidature du Maroc au Mondial 2026

Le Maroc serait en bonne position pour devenir le pays organisateur de la Coupe du Monde 2026. Et pour cause, les soutiens se multiplient. Surprise, le Polisario en ferait partie.

Selon le quotidien El Pais, une source au sein du mouvement séparatiste de la «République arabe sahraouie démocratique» (RASD) a affirmé que «la RASD soutiendrait le Maroc en tant que pays africain, tant que le Maroc respecte nos frontières». La même source s’interroge sur la «carte officielle» que va présenter le royaume.

Par ailleurs, la candidature du Maroc présenté ce samedi par Moulay Hafid Elalamy, président du comité, a montré les différentes villes choisies par le royaume. Aucune d’entre elles ne se situe au Sahara.

Ainsi, 12 villes ont été choisies pour accueillir 14 stades, certains devant être seulement rénovés (Marrakech, Tanger, Agadir, Fès et Rabat). Pour d’autres, les travaux ont été entamés (Tétouan et Oujda) tandis que d’autres encore vont être construits et sont en projet (Marrakech, Casablanca, Ouarzazate, Nador, Meknès et El Jadida).

«Si une ville du Sahara était incluse, [le Maroc] n’aurait pas le soutien de tous les pays d’Afrique. De plus, les seules villes sahraouies possibles sont Dakhla et Laâyoune», ajoute la source au sein du Polisario contactée par El Pais.

La «RASD» est certes reconnue par l’Union africaine, mais pas par les Nations unies. Par conséquent, le mouvement séparatiste n’a pas le droit de voter à la FIFA pour décider du pays organisateur du Mondial 2026.