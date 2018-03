France : Un guide bilingue français-arabe pour les malades d’Alzheimer [Interview]

Omar Samaoli dirige l’Observatoire gérontologique des migrations en France et mène des recherches en gérontologie transculturelle et en gérontopsychiatrie. Son guide se veut un manuel d’aide afin de faciliter la vie quotidienne des proches des malades d’Alzheimer.

Il «présente les caractéristiques essentielles de la maladie, en rappelle les étapes d’installation, les déficits perceptibles chez les personnes atteintes et propose des solutions de prévention et d’accompagnement», indique l’éditeur dans une note.

Qu’est-ce qui a motivé l’élaboration de ce guide ?

32 ans de recherches sur la même problématique ! Il s’agit d’un intérêt universitaire, tout simplement. Au début, je travaillais sur les questions de santé mentale puis je me suis retrouvé à m’intéresser au vieillissement. Forcément, j’ai été amené à m’intéresser à ce qui relève du prévisible lorsque le vieillissement se déroule dans de mauvaises conditions, ou lorsqu’on est concerné par tout un ensemble de maladies liées à la vieillesse.

Initialement, la question que je me posais, c’était de savoir si les immigrés rentraient chez eux ou pas. Je me suis ensuite intéressé à la retraite, aux droits sociaux, puis je me suis rendu compte petit à petit que cette problématique englobait des thématiques beaucoup plus larges. En travaillant sur le vieillissement des anciens travailleurs immigrés – et pas que les MRE –, je me suis aperçu que ces gens-là n’apparaissaient pas parmi les personnes malades ou celles concernées par tous les troubles neurodégénératifs, comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. Sont-ils en meilleure santé que les nationaux, en l’occurrence les Français ? Comment se fait-il qu’on ne les voit pas ?

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, les gens échappent au dépistage car les outils que nous avons aujourd’hui sont inadaptés aux populations immigrées maghrébines, la plupart des gens de cette génération-là ne parlant pas français. Outre le facteur linguistique, il y a aussi un facteur culturel Dans nos familles d’immigrés, la maladie est peut-être l’une des rares choses qu’on ne laisserait pas voir sur la surface sociale. On a effectivement tendance à vouloir enfermer les malades, à ne pas les laisser sortir : d’une part parce que c’est gênant ; d’autre part par crainte qu’ils fuguent. Les familles n’ont donc pas d’autres solutions.

Ainsi, il fallait d’abord accompagner les familles pour qu’elles puissent elles aussi accéder à de meilleurs diagnostics, voir s’il y avait la possibilité d’arabiser les outils dont nous disposons, d’adapter les éléments du diagnostic. Il fallait venir en aide aux familles en leur donnant des outils d’accompagnement.

Justement, que contient ce guide ?

Lorsque les gens sont concernés par ces troubles, non seulement ils sont désorientés dans le temps et dans l’espace, mais il y a également beaucoup d’autres choses : ne plus savoir manger, tenir ses couverts, distinguer le chaud du froid… C’est un déficit global. Ce guide contient des conseils pratiques, notamment les bons gestes à adopter lors de scènes de la vie courante : comment laisser sortir une personne, changer les plaques de gaz, installer une douche, enlever un tapis de prière pour éviter que la personne glisse dessus et se fasse une fracture du col du fémur…

Ce guide s’adresse donc aussi à la famille…

A la famille, mais aussi aux soignants, aux aidants, aux personnes qui accompagnent quotidiennement ces malades. En somme, à toute personne qui apporte de l’aide dans le but d’adopter les bons gestes.