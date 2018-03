Rabat : Ouverture prochaine d’une FCB Escola

Après la fermeture de la FCB Escola à Casablanca, c’est finalement à Rabat que le club catalan ouvrira une nouvelle école, la troisième en Afrique, rapporte ce lundi le site Fox Sports.

Le site parle d’un accord conclu, qui sera formalisé dans les prochains jours, entre le club de football et le groupe Marita, avec à sa tête l’entrepreneur Boulgoute Rahhal. Cette initiative découle de la propre volonté de l’entrepreneur, «qui voulait faire un cadeau à ses fils (fans du Barça), mais aussi permettre aux plus méritants d’aspirer à des bourses de 12 000 euros par mois qui seront mises à disposition par sa propre compagnie», précise Fox.

L’école devrait être prête d’ici 2019 et accueillera chaque année 400 élèves, âgés entre 6 et 18 ans qui, grâce à des entraîneurs certifiés par le club barcelonais, pourront apprendre «la méthodologie de travail et assimiler l’ADN du Barça».

Pour rappel, l’ancienne FCB Escola qui se trouvait à Casablanca a fermé ses portes l’été dernier après trois ans d’existence. Gabriel Hicham Guedira, ancien directeur du FCB Escola Maroc, avait déclaré à Yabiladi que des litiges existaient entre le club et Footangels, la société marocaine qui gérait cette école : «Quelques différences de points de vue existent concernant le refus du FC Barcelone d'étendre son école dans plusieurs provinces marocaines, dont les provinces sahraouies marocaines de Laayoune et Dakhla.»