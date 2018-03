Histoire : Quand le roi Mohammed V visitait le premier parc Disneyland

Un an après l’indépendance du Maroc, le roi Mohammed V s’est rendu aux Etats-Unis pour une visite, plus précisément dans le flambant neuf parc de Disneyland. Lors de son voyage dans le pays de l’Oncle Sam, le monarque a visité Williamsburg, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Omaha, les chutes du Niagara et New York avant de quitter le pays le 13 décembre 1957.

La visite du roi Mohammed V aux Etats-Unis avait avant tout des fins politiques. La lettre du président Dwight Enseinhower envoyée le 14 mai 1957 éclaircit ce point. «Nous avons chargé votre ambassadeur à Rabat d’informer Sa Majesté que le gouvernement des Etats-Unis est préparé à participer aux conversations concernant les opérations militaires au Maroc», écrit le président américain avant de révéler «son envie d’accueillir [le roi Mohammed V] aux Etats-Unis».

Ballade à Disneyland

En réponse à Eisenhower, le monarque marocain accepte l’invitation. Il arrive le 25 novembre aux Etats-Unis. Si le roi et son entourage ont visité de nombreux Etats du pays, les moments que la Toile a particulièrement retenus sont ceux où le souverain s’est rendu à Disneyland.

Cependant, peu de sources rappellent ce voyage unique et les détails qui l’entourent ; seules les photos révèlent une grande partie de cette visite. Sur la plupart des photos, nous pouvons apercevoir le roi Mohammed V, vêtu d’un habit traditionnel, en l’occurrence la djellaba et le tarbouche, aux côtés de Walt Disney, l’entrepreneur américain, animateur et producteur de films. La photo se situe près du château de la Belle au bois dormant, dans le parc de Disneyland à Anaheim en Californie. Le parc d’attractions avait été inauguré le 17 juillet 1955.

Sur une autre photo, le monarque marocain et Walt Disney prennent la pose près de Pluto, un personnage de dessin animé créé en 1930 par les productions Walt Disney. Le château de la Belle au bois dormant n’est pas le seul lieu du parc qu’a visité le roi : sur une autre photo en noir et blanc, Mohammed V, Walt Disney et de nombreuses personnalités se trouvent à bord d’un bateau de Disneyland qui était sur le point d’entrer dans un tunnel magique.

Le roi Mohammed V était accompagné par la princesse Lalla Amina, qui tenait fermement la main de son père tout en tenant un paquet de chips dans son autre main. Le souverain se penche vers la petite princesse, tandis que Walt Disney se trouve à l’arrière-plan de la photo.

Une visite privée

En plus de ces photo, des sources historiques s’accordent à dire que le roi avait tellement apprécié sa visite qu’il avait décidé de réitérer l’expérience. Le livre «The Magic Kingdom : Walt Disney and the American Way of Life», écrit par Steven Watts, raconte : «En 1995, le roi Mohammed V était tellement enchanté par sa visite officielle à Disneyland qu’il s’est faufilé le lendemain de son hôtel pour faire une visite privée incognito.»

Dans un autre livre intitulé «The Walt Disney Biography» (New English Library/Times Mirror, 1977), de Bob Thomas, l’écrivain se réfère à la visite du monarque dans le parc californien : «Le roi Mohammed V du Maroc avait du mal à faire la différence entre le vrai et l’artificiel lors de sa visite avec Walt», écrit-il. «Quand le bateau de la rivière de la jungle est passé sous la cascade, Walt a commenté ‘Cela ressemble à de l’eau, n’est-ce pas ?’»

Dès les premiers jours de décembre et après un long voyage apprécié, le roi dû retourner au Maroc. Ce fut le seul voyage officiel que le souverain effectuera aux Etats-Unis, puisqu’il s’est éteint en 1961.