Maroc : Temps froid et fortes rafales de vent de mardi à jeudi

Un temps froid et de fortes rafales de vent sont prévus de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

La DMN précise ainsi que de fortes rafales de vent allant de 65 à 95 Km/h concerneront mardi et mercredi les provinces de Boulemane, Midelt, Taza, Driouch, Nador, Al-Hoceima, Guercif, Berkane, Taourirt, Oujda, Jerada, Figuig, Ifrane, Ouarzazate, Tinghir, Guelmim, Essaouira, Errachidia, Zagora, Tan-Tan, Tarfaya, Laâyoune, Essmara, Assa-Zag, Boujdour, Oued-Eddahab et les reliefs de Tiznit, Chichaoua, Sidi-Ifni et d'Azilal.

Par ailleurs, des températures minimales basses oscillant entre -08 et -01 °C seront enregistrées mercredi et jeudi à Ifrane, El Hajeb, Sefrou, Boulemane, Midelt, Khénifra, Béni-Mellal, Azilal, Chichaoua, Al-Haouz, Taza et aux reliefs de Tinghir, Errachidia, Ouarzazate et de Taroudant.

Un temps froid sévira également à Figuig, Jerada, Oujda, Taroudant, Berkane, Driouch, Guercif, Taounat, Fès, Meknès, Moulay-Yaakoub, Chefchaouen, Khémisset, Khouribga et les reliefs d'Al-Hoceima, Tétouan, Larache et d'Ouazane, avec des températures minimales basses allant de 00 à 03 °C.

La DMN fait savoir que cette baisse de température sera sentie à partir de la soirée du mardi et persistera légèrement jusqu'au vendredi, ajoutant qu'à partir de l'après-midi du mardi, des chutes de neige parfois modérées intéresseront les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux à des hauteurs supérieures à 1200 m.