Quand The Sun se moque d’un joueur de l’OCK

Sous le titre de «la tactique la plus inutile de l’histoire du football» le célèbre journal anglais The Sun s’est moqué d’un joueur de l’OCK Khouribga, affirmant que l’un de ses dribbles était sans doute le plus insignifiant de l’histoire.

The Sun a puisé dans des archives datant de 2015, et a ressorti ainsi, trois ans après, les images d’un match opposant l’OCK Khouribga au Raja de Casablanca (1-3).

Le journaliste du quotidien a critiqué «l’exécution inutile d’un dribble, alors que le jouer était seul», car effectivement, cette tactique connue sous le nom de la roulette ou encore du double drag-back est utilisée par le joueur afin d’éviter une tacle de l’adversaire, lui permettant ainsi de garder le ballon, le passant à l’autre pied.

Ce dribble était l’une des spécialité de Diego Maradona ou encore du marseillais Zinédine Zidane, qui lui a apporté plusieurs modifications, s’appropriant ainsi cette tactique, nommée aussi le Marseille Turn.