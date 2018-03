Crans Montana : Marisol Touraine plaide pour un meilleur système de santé dans les pays en développement

Dans le cadre du Forum Crans Montana, tenu à Dakhla du 15 au 20 mars, l’ancienne ministre française des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a pris part à l’évènement en participant à une table-ronde autour de la sécurité sanitaire et du service public de la santé. Une rencontre marquée notamment par l’intervention du ministre marocain de la Santé, Anas Doukkali.

S’exprimant auprès de Yabiladi, Marisol Touraine a rappelé que la santé était un élément essentiel dans le développement des pays. «C’est la force des sociétés des pays demain. Si on mange mal, s’il y a des enfants qui souffrent de malnutrition aujourd’hui, lorsqu’ils seront adultes, ils seront fragiles, il faudra les soutenir, les accompagner», ajoute-t-elle.

L’ancienne ministre indique qu’«il faut évidemment poursuivre le développement des programmes médicaux, pour la vaccination, pour sensibiliser sur des gestes d’hygiène et de bonne alimentation par le biais de la coopération internationale et régionale». Mais plus que cela, elle souligne qu’«il faut aussi réfléchir à des systèmes de santé solides, qui permettent de donner plus d’efficacité à ces programmes».

Pour elle, il s’agit d’élargir le réseau d’hôpitaux et de dispensaires de proximité et de former plus d’infirmières et de sages-femmes dans les petites villes et les villages. «C’est une politique des gouvernements pour qu’il y ait une bonne répartition des services de santé sur le territoire, afin de faire en sorte que ces programmes-là soient plus efficaces», conclut Marisol Touraine.