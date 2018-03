France : Un nouveau plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme dévoilé

Le deuxième plan (2018-2020) contre le racisme et l’antisémitisme était annoncé depuis des mois. Edouard Philippe, Premier ministre français, vient d’en dévoiler les contours, ce lundi, lors d’un discours au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris, indique le quotidien Le Monde. Ce nouveau plan «fait suite à un premier dispositif lancé dans un contexte de déferlement d’actes antisémites et antimusulmans après les attentats de janvier 2015».

Plusieurs mesures vont être appliquées afin de modifier la loi française avec pour objectif de «renforcer les obligations de détection, de signalement, de suppression et de prévention de contenus illicites», sur internet, a déclaré le Premier ministre.

Et d’ajouter : «On ne me fera jamais croire que les réseaux sociaux seraient des espaces hors sol. Pour moi, tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France. Et doit donc répondre aux lois de la République. Ce qui m’énerve, c’est que de nos jours, il semble plus facile de retirer la vidéo pirate d’un match de foot que des propos antisémites.»

De lourdes amendes sont envisagées, comme en Allemagne. D’autres mesures sont annoncées telles que l’éducation, la prévention et la formation contre les préjugés, ainsi que la protection des citoyens avec la prise en compte des plaintes des victimes.

Le plan 2018-2020 contre le racisme et l’antisémitisme «triennal fera l’objet d’une évaluation indépendante croisée de la part de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et des missions d’inspection de l’Etat, et un point d’étape sera effectué dix-huit mois après son lancement», a également précisé le gouvernement.