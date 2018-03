Maroc : Un accident sur l’autoroute entre Agadir et Marrakech fait six morts

Six personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu samedi au point kilométrique 414 sur l’autoroute Agadir-Marrakech, au niveau de la commune d’Amskroud, selon un bilan provisoire, apprennent des autorités locales de la préfecture Agadir-Ida Outanane.

Deux camions roulant dans le même sens sont entrés en collision, ce qui a provoqué un incendie dans le chargement de l’un des véhicules et son déversement sur la voie, pour que les flammes atteignent deux voitures légères circulant dans le sens inverse, ce qui a causé la mort des six personnes brulées, a-t-on expliqué de même source.

Les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les services de la protection civile en plus des services techniques spécialisés se sont rendus sur le lieu de l’accident pour éteindre le feu et prendre les mesures nécessaires.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du Parquet pour déterminer les circonstances de l’accident.