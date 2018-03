L’Association du réseau des avocats MRE a vu le jour

L’Association du réseau des avocats marocains résidant à l’étranger a tenu, ce samedi à Rabat, son assemblée générale constitutive, en présence du ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, du ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, du premier président de la Cour de cassation, président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustafa Fares et du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui.

Cette association permettra aux MRE d’accéder à des prestations d’orientation et d’assistance juridique et judiciaire dans leur pays d’accueil, tout en facilitant la coordination, la collaboration et l’échange avec l’Association des Barreaux d’avocats du Maroc, notamment au niveau de l’accès à l’information juridique et judiciaire.

Ainsi, Abdelkrim Benatiq a souligné que la mobilisation des compétences marocaines résidant à l’étranger était l’une des composantes majeures de la stratégie du ministère qui consiste à faire appel aux potentialités marocaines établies à l’étranger pour renforcer leur contribution au développement de leur pays d’origine.

Pour sa part, Mustafa Fares a affirmé que cette rencontre illustrait une approche participative et des valeurs d’ouverture dans la gestion des questions nationales, mettant en relief l’importance du métier d’avocat dans la consécration de l’Etat de droit.

Par ailleurs, Mohamed Abdennabaoui a annoncé qu’une convention de partenariat serait signée entre le parquet et l’Association, ajoutant que ces avocats constituaient des références juridiques multilingues qui vont enrichir le système judiciaire marocain.