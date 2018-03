16 athlètes marocains participent au championnat d’Afrique du cross-country

Avant de clore leur saison sportive hivernale marquée par une participation aux mondiaux en salle de Birmingham, les athlètes marocains participent à un autre rendez-vous international, rapporte le site Perspectives méditerranéennes. Ils se sont envolés jeudi vers Chlef, à Alger, où ils sont présents ce samedi pour la cinquième édition des championnats d’Afrique du cross-country.

16 athlètes marocains y prennent part. Ils constituent deux équipes dans les catégories juniors «filles et garçons» et une senior dans le cross mixte: Brahim Kaazouzi, Kawtar Farkoussi, Younes Essalhi, Fadwa Sidi Madane (relais mixte), Kaoutar Abida, Laila Belhadine, Maryem Azrour (juniors filles), Hicham Boulkail, Anouar Ouzine et Zouhir Meziane (juniors garçons), entre autres.

Cette cinquième édition des championnats d’Afrique de cross-country est transmise sur la télévision algérienne à partir de 14h (GMT), conclut la même source.