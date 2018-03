Jerada : Le consulat des Etats-Unis appelle ses citoyens à la vigilance

Dans une alerte à la sécurité publiée jeudi, le consulat général des Etats-Unis à Casablanca a appelé les citoyens américains au Maroc à éviter de se rendre à Jerada. «De nombreuses manifestations se produisent régulièrement à Jerada et des affrontements entre forces de sécurité et manifestants ont été signalés», indique le document, soulignant que ces protestations ne visent pas les citoyens américains, mais qu’il serait plus prudent d’«éviter de voyager dans la région».

Ainsi, le consulat appelle les ressortissants américains à «faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils voyagent le long des routes R607 et N17 dans les environs de Jerada, et ce jusqu’à nouvel ordre». Les concernés sont appelés notamment à «éviter les manifestations publiques et les protestations», à «rester discrets» et «attentifs à la situation».

Pour rappel, la ville de Jerada a vécu mercredi au rythme de violents affrontements entre manifestants et membres des forces de l’ordre. Neuf personnes ont été arrêtées et plusieurs blessés ont été dénombrés dans les deux rangs. Ces manifestations sont quasi-quotidiennes depuis le 22 décembre 2017, date du décès de deux frères ouvriers des mines clandestines dans la région. Les habitants réclament ainsi des réformes sociales et économiques.