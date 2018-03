Maroc : Une émission religieuse suspendue pour avoir taxé les malades du cancer de prostituées

Pendant deux semaines, l’émission «Din wa Dounia» de la radio Chada FM sera suspendue, sur décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA).

Datée du 8 mars, celle-ci indique que l’émission diffusée le 19 janvier 2018 a «enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la dignité de la femme».

En effet, questionné par une auditrice, le fqih Abderrahmane Essekach a expliqué que «les femmes les plus exposées à développer des cancers sont celle qui s’adonnent à la prostitution et à l’adultère», arguant même que l’idée est scientifiquement prouvée, sans pour autant développer ces explications-là.

Chada FM devra ainsi diffuser, durant les deux semaines de la période de sanction et à l’heure de l’émission, la lecture d’un texte sur les motifs de cette sanction. Le CSCA, pour sa part, indique avoir envoyé préalablement une demande d’explication à la radio.

Aussi, le Conseil reproche à la radio son manquement à «la dignité de la femme, aux obligations visant à lutter contre la stigmatisation des malades et à la présentation d’informations et de données vraies et crédibles en mentionnant les sources, et ce, sans l’intervention, à aucun moment, de l’animatrice de l’émission pour exprimer ses réserves envers les propos tenus par l’invité, tel que requis par l’exigence de maîtrise d’antenne».