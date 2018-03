L’AFEM et la BMCE Bank s’unissent au profit des femmes chefs d’entreprises

Wassila Ibrahimi, vice-présidente de l’AFEM, et Houda Sbihi, chargée du pôle gouvernance et développement du groupe BMCE Bank of Africa / Ph. MAP

L’Association des femmes chefs d’entreprises (AFEM) et BMCE Bank ont signé, mardi 13 mars à Casablanca, une convention de partenariat ayant pour but de définir un cadre de partenariat entre les deux parties pour accompagner des entreprises membres de l’AFEM dans leur développement, indique l’AFEM dans un communiqué. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre des activités organisées à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Il a ainsi été convenu de faire bénéficier les membres de l’AFEM et leurs incubées d’un dispositif d’information sous formes de débats et de séminaires, mettant en commun les données sectorielles et régionales qui serviront à promouvoir l’entrepreneuriat féminin.

Il est question également de dispenser des formations pour développer les compétences des femmes cheffes d’entreprises et renforcer leur compétitivité, de tenir informées les membres de l’AFEM et ses incubées des différentes offres de financement et d’accompagnement proposées par BMCE Bank, et de donner la priorité aux femmes chefs d’entreprises de l’AFEM, de même qu’aux jeunes porteuses de projets dans les programmes du Club Entrepreneuriat.

La convention prend effet à partir de sa signature, pour une durée d’une année reconduite tacitement. Les membres de l’AFEM peuvent dès à présent bénéficier de toutes les offres de formation et d’accompagnement. L’AFEM annonce d’ores et déjà la tenue, pour une quinzaine de ses membres et dans le cadre du Club PME de la BMCE Bank, d’un premier cycle de formation certifiant prévu en avril prochain.