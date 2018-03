Canada : l’imam Adil Charkaoui a finalement été acquitté

Arrêté et poursuivi depuis février 2016 pour une affaire d’agression, l’imam d’origine marocaine a été déclaré non coupable, rapporte le Journal de Montréal. Cette décision de justice a été prise sur la base de contradictions, constatées par le parquet au niveau des témoignages, entre les versions de faits rapportées par le présumé coupable et celles de la partie civile.

A sa sortie de la salle d’audience, Adil Charkaoui a déclaré à la presse que «ça a traîné pendant deux ans et ça a affecté [sa] réputation. Le tribunal vient de [lui] donner encore une fois raison. La chasse aux sorcières et les campagnes de diffamation des médias doivent cesser».

Pour rappel, l’imam a été poursuivi pour avoir agressé un agent de sécurité, lors d’un match dans le gymnase du Collège Maisonneuve. Celui qui est le coordinateur du Collectif canadien anti-islamophobie, a été accusé d’avoir frappé le gardien, arbitre du match, à l’aide de la porte du gymnase.