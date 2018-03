L’AMA réclame la réouverture de la frontière maroco-algérienne

L’Assemblée mondiale amazighe (AMA) a annoncé, lors de sa neuvième assemblée mondiale tenue les 16, 17 et 18 février à Marrakech, le lancement d’une campagne en faveur de la réouverture de la frontière entre le Maroc et l’Algérie, fermée depuis 1994, indique ce mercredi le journal Melilla Hoy.

Lors de l’évènement, auquel ont participé des représentants du parti catalan Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) et de Podemos, les intervenants ont salué le rôle des femmes amazighes, plaidant pour leur donner plus de visibilité, le tout dans «une atmosphère fraternelle, amicale et constructive».

L’AMA a soulevé plusieurs revendications qui s’étendent aux pays de la Tamazgha, néologisme utilisé par plusieurs militants berbéristes pour désigner le «monde berbère», c’est-à-dire l’espace géographique comportant l’ensemble des régions historiquement amazighes. «Les Etats nord-africains vivent au rythme des changements qui affectent les intérêts du peuple amazigh», ont notamment déclaré les intervenants. Au total, 45 millions d’Amazighs vivent au Maroc, en Algérie, en Libye et en Tunisie.

Dans ce sens, l’AMA a réclamé la réouverture des postes-frontières entre l’Algérie et le Maroc. Leur fermeture en 1994 en fait l’une des frontières les plus imperméables au monde, d’après Melilla Hoy. Pour le Maroc, l’AMA a également demandé la libération des militants rifains du Hirak, qu’elle considère comme des «détenus politiques». Aussi elle exhorte le royaume à «cesser le pillage» des terres appartenant aux tribus amazighes.

Enfin, la revendication la plus novatrice de l’AMA a porté sur le refus du nouveau modèle de division administrative du territoire qui, selon elle, «n’apporte rien de nouveau». L’Assemblée plaide ainsi pour une «reconstruction fédérale» du Maroc basée sur un renforcement de l’autonomie régionale.