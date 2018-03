Royaume-Uni : Des lettres anonymes pour «punir» les musulmans

Une campagne de haine a été initiée vendredi 9 mars dans certaines régions du Royaume-Uni, appelant les habitants de Londres, des Midlands (centre) et du Yorkshire (nord) à prendre part à une journée dénommée «Punish a Muslim Day», prévue le 3 avril.

Des lettres anonymes ont en effet été envoyées de manière aléatoire, invitant à commettre des agressions à l’encontre des membres de la communauté musulmane britannique, rapporte sur son compte Twitter l’organisation Tell Mama UK, chargée de recenser les actes antimusulmans au Royaume-Uni.

“Punish A Muslim Day” letters are being sent to families in East London. The letter details a point system for each action & a reward. For example pulling a Muslim women’s hijab is 25 points, throwing acid is 50 points and burning or bombing a mosque is a whole 1,000 points. pic.twitter.com/6kmCrDrXt0 — Rowaida Abdelaziz (@Rowaida_Abdel) 9 mars 2018

«Ils vous ont blessés. Ils ont fait souffrir vos proches. Ils vous causent de la douleur et du chagrin. Qu’allons-nous faire ?», débute ainsi l’un des courriers, envoyé d’un «bureau de tri à Sheffield». Les musulmans veulent «faire du mal et transformer nos démocraties en charia (…) Vous seul pouvez aider à inverser la situation, vous seul en avez le pouvoir. Ne soyez pas des moutons», ajoute l’auteur.

Le mandataire va plus loin. Les éventuels agresseurs se verraient en effet remettre des «points» en fonction du niveau de l’agression, précise Tell Mama UK sur son site. Des actes qui incluent notamment «la violence verbale, l’arrachage d’un foulard, une agression physique et, de façon troublante, l’utilisation de l’acide comme arme». De plus, «le bombardement ou l’incendie d’une mosquée» rapporteraient «plus de points», s’alarme encore l’organisation.

'Punish a Muslim Day' - we continue to receive reports of letters received from across the country. Now into double figures. Please report them into us at Tell MAMA or to 101. We are working with police forces on this malicious campaign. pic.twitter.com/4bph2RVBcv — TellMAMAUK (@TellMamaUK) 10 mars 2018

Contacté par Yabiladi, Tell Mama UK a indiqué que ces lettres ont été envoyées dès vendredi 9 mars et réceptionnées pendant le week-end. En collaboration avec la police métropolitaine, l’association basée dans le Yorkshire a exhorté les personnes ayant reçu ces courriers de les signaler ou de contacter le 101, le numéro de service de secours non urgent.

«Nous avons été informés que des personnes recevaient ces lettres au hasard. Nous les rassurons et leur demandons de rester vigilants et de collaborer avec les forces de police pour s’assurer que les victimes puissent obtenir du soutien et recueillir des preuves», a déclaré ce lundi Tell Mama UK à Yabiladi.

Selon l’ONG, «ce sont bien les Britanniques de confession musulmane qui ont été ciblés (...) Une opération nationale – coordonnée par le Counter Terrorism Policing North East – a été lancée après que des lettres malveillantes contenant des messages de haine ont été rapportées à la police par un certain nombre de personnes, vendredi 9 mars et pendant le week-end», a indiqué la police dans un communiqué publié dimanche 11 mars.

Update: South Yorkshire Police Opens up a Full Investigation into ‘Punish a Muslim Day’ Letters https://t.co/ZJNVt3f6Yl — TellMAMAUK (@TellMamaUK) 11 mars 2018

«Ces communications sont extrêmement pénibles et nous apprécions que les membres de nos communautés soient mobilisés», a déclaré Tim Forber, le chef de police adjoint, dans un communiqué. «Je peux vous assurer que ces documents sont pris très au sérieux et qu’une enquête approfondie sur leurs circonstances est en cours.»