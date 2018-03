Tanger / Algésiras bientôt possible en hélicoptère

Il sera bientôt possible de entre Tanger et Algésiras, ou encore Sebta et Melilla en hélicoptère. C’est le projet ambitieux de la compagnie aérienne espagnole Hélity, annoncé ce lundi par l’agence de presse espagnole EFE.

Cela se fera grâce notamment à l’acquisition d’un nouvel hélicoptère, qui comme ceux dont dispose déjà la compagnie, pourront transporter entre 11 et 15 passagers. La ligne qui reliera Tanger à Algésiras sera opperationnelle à partir du mois de juin. Depuis le mois de juin 2017 déjà, la compagnie a relié Sebta à Algésiras et Melilla, en offrant ses services à plus de 18 000 personnes cette année-là.

La compagnie basée à Sebta, qui a pour but de promouvoir une image de ville autonome comme «étant une destination touristique reliée par voie aérienne», a reçu un avis favorable de la justice pour une dépense pluriannuelle de 650 000 euros. Une somme qui a été approuvé par le gouvernement grâce à un contrat de parrainage.