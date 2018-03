Les écoles françaises au Maroc se rencontrent autour du sport

Du 19 au 21 mars prochain se tiendront au lycée français international Louis-Massignon de Bouskoura Ville Verte les premières «Rencontres de l’OSUI» (Office Scolaire et Universitaire International).

Celles-ci marqueront le début d’une longue série de rencontres annuelles entre élèves de tous les établissements de ce réseau d’enseignement français, comptabilisant pas moins de 12 établissements répartis de Tanger à Dakhla, ainsi que plus de 10 000 élèves (88% de nationalité marocaine).

Cette première saison se tiendra autour de la thématique «Rencontres de l’OSUI - Génération Sport», et réunira plus de 350 élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) venus des quatre coins du Maroc, qui partageront, échangeront, se retrouveront, autour du sport et des valeurs nobles qu’il véhicule : la solidarité, le dépassement de soi, le respect.

L’événement prendra aussi une dimension continentale. Invité d’honneur, la Côte d’Ivoire sera représenté par le lycée international Jean Mermoz d’Abidjan.

Ainsi, les élèves échangeront autour des spécificités de leur culture, pour ensuite se former en équipes compétitives mixtes, qui s’affronteront dans des tournois de handball, basketball et touch rugby. Ils pourront également prendre part à des activités découvertes tels que l’escalade, l’escrime, le hip hop et le tchoukball.