Maroc : La féminisation de la pauvreté sur le banc des accusés

En 2017, les femmes ont constitué 70% de la population mondiale vivant dans la pauvreté. Elles représentent également 60% des travailleurs pauvres qui gagnent moins d’un dollar par jour. A partir de ces constats alarmants, l’Union de l’action féministe (UAF) organise le 17 mars prochain à Tanger un tribunal symbolique. Le temps d’une longue audience suivie de délibérés et d’un verdict, la féminisation de la pauvreté sera ainsi mise sur le banc des accusés.

«Il s’agit d’une rencontre nationale organisée annuellement avec à chaque fois une thématique, connaissant la participation d’avocats et de juristes, comme dans un tribunal», nous explique la section locale de l’UAF à Tanger. Cette année, la séance sera marquée par des témoignages de femmes victimes de pauvreté et d’exclusion économique. Elle sera clôturée par un verdict à travers lequel seront soulevées des recommandations, afin de palier un phénomène mondialisé auquel le Maroc n’échappe pas.

Après une édition à Casablanca puis une précédente à Rabat pour dénoncer le viol et la violence contre les femmes, le tribunal symbolique de l’UAF sera organisé cette année à la Maison de l’avocat pour aborder, entre autres, la problématique des femmes porteuses de marchandises, travaillant dans le commerce entre Ceuta, Melilla, les villes et les villages du nord du Maroc. Pour rappel, le premier tribunal symbolique de l’UAF s’est tenu en 1996. Il a été présidé par l’avocat et ancien bâtonnier Abderrahmane Ben Amrou.