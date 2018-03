Plus de 400 sites du patrimoine rupestre recensés au Maroc

Le Centre (parc) national du patrimoine rupestre, qui a pour mission la documentation, l’étude et la protection de ce patrimoine archéologique enraciné, a réussi à recenser plus de 400 sites répartis sur plusieurs régions au niveau national.

Le Centre a procédé également à la supervision des programmes de recherches archéologiques et scientifiques, comme il a contribué à la mise en place des programmes de fouilles dans les régions de Tata, Tan Tan, Al Haouz, Aousserd, entre autres, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la communication.

Dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Culture et de la communication - département de la culture pour protéger et réhabiliter le patrimoine archéologique national, il œuvre à l'exécution des programmes et projets relatifs à la protection des gravures rupestres dans les régions du sud contre les actes de pillage et de destruction, précise le document.

Il note, en outre, que le département de tutelle a procédé à la mise en place d'un Centre provincial pour la sauvegarde et l'interprétation des gravures rupestres au niveau de la ville de Tata.