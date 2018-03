L’Hermione fait escale à Tanger, seul arrêt en Afrique

Le Maroc a accueilli hier, la seconde étape de la frégate française l’Hermione, qui mène cette dernière de l’Atlantique à la Méditerranée. L’opération a lieu «sous le signe du mouvement Libres Ensemble» où la jeunesse francophone célèbre le deuxième anniversaire de cette «initiative pour la paix, la solidarité et le respect de la diversité en présence de Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie et des autorités marocaines, notamment Mohamed Aujjar, ministre de la Justice et Ilyas El Omari, président de la région de Tanger», indique un communiqué de presse.

«Libres Ensemble» a été lancé en 2016 suite à la vague d’attentats, à la radicalisation et au repli sur soi. L’escale à Tanger de l’Hermione représente la seule de ce genre sur le continent africain du voyage 2018 de la frégate française.

«Les jeunes gabiers de l’Hermione entament désormais leur voyage humaniste en mer méditerranée, espace de tant de richesses et de diversités mais également scène de tant de drames, de violences, d’actes de repli sur soi», déclare Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) soutient et partage la vision de ce mouvement. Aujourd’hui, est placé sous le signe du Libres Ensemble «avec un concours de jeunes développeurs, Innovathon, des ateliers de formation, de l’humour et liberté d’expression ‘Rire ensemble’ en partenariat avec le Marrakech du Rire», lit-on dans le communiqué.