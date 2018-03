Egypte : «Hayat» de Raouf Sebbahi remporte le prix de la meilleure première œuvre

Le long-métrage «Hayat» du réalisateur marocain Raouf Sebbahi a remporté le prix de la meilleure première oeuvre du festival international du cinéma de Charm el-Cheikh.

Le film Hayat est une sorte de voyage à bord d'un autocar qui part de Tanger à destination d'Agadir. Il narre l'histoire de personnages de différents horizons qui se sont croisés le temps d'un voyage.

Le long-métrage a réuni une pléiade d'acteurs marocains tels Driss Roukh, Azelarabe El Keghat, Latifa Ahrare, Abderrahim El Meniari, Oussama Bastaoui, Souad El Nejjar et Malek Akhmiss.

Le jury du festival, dont la 2ème édition a pris fin vendredi soir, a décerné le premier prix au film serbe Evan, tandis que le prix spécial du jury est revenu au film irakien «Rihla». Plus de 11 films ont concouru dans la catégorie des longs métrages.

Dans la catégorie des courts métrages (18 film en lice), le film bosniaque «Leila» a remporté le prix du meilleur film, tandis que le prix spécial du jury est revenu au film chypriote Arya. Le jury de la catégorie des courts métrages a été présidé par le critique de cinéma marocain Hamadi Kirom.

Plus de 68 films représentant 28 pays arabes et étrangers ont participé à la 2ème édition du festival international du cinéma de Charm el-Cheikh, initié par l'association Noun en collaboration avec les ministères égyptiens de la culture, du tourisme et de la jeunesse.