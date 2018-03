Le PJD lance une caravane pour les zones montagneuses

Parallèlement aux congrès régionaux, le PJD se prépare à lancer, les 23, 24 et 25 mars, la 10e édition de la "Caravane de la Lampe". A l'initiative du groupe des députés du parti, elle sillonnera "les zones montagneuses et rurales ayant subi les conséquences de la récente vague de froid ", soulignent les "frères" et "sœurs" de Driss Azami dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



Le programme de la "Caravane" prévoit des escales dans les régions suivantes : Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Béni Mellal-Khenifra, l'Oriental, Daraâ-Tafilalet et Souss-Massa, indique la même source.



Quant aux autres régions, elles feront l'objet de prochaines visites, promet le groupe des députés.

Aux élections communales et régionales du 4 septembre 2015 et aux législatives du 7 octobre, les islamistes ont réalisé une réelle percée dans le monde rural. Ils souhaitent désormais passer à la phase de la consolidation des acquis.