Espagne : Un hymne datant de la guerre au Maroc enseigné aux enfants

C’est une annonce qui fait couler beaucoup d’encre chez nos voisins espagnols. Un hymne utilisé par l’armée espagnole durant les guerres au Maroc pourrait être enseigné aux élèves du primaire, rapporte le site La Razón.

Ainsi, sur la base d’un manuel de 240 pages, intitulé «Connaissance de la sécurité et de la défense» élaboré et proposé par les forces armées espagnoles, des enfants âgés de 6 à 12 ans devront apprendre le texte du Pasodoble «La Banderita».

Celui-ci sera étudié et recité dans le cadre du cours de «valeurs sociales et civiques», alternatif à celui de la religion. Des passages tels que, «Pour toi, Patrie, pour toi seul j’ai donné ma vie vers les mers, pour toi au péril de ma vie j’ai offert mes œuvres et pensées dans la Rose des Vents, je me crucifie pour toi !», ou encore «il est nécessaire de mourir ou de réussir», ornent le texte.

Le projet de ce programme, fruit d’un accord entre le ministère de l’éducation et celui de la défense, a été déposé en 2015. Sa dernière version a subi plusieurs modifications. Mais en l’absence d’un «développement final», les deux ministères confirment qu’il sera bientôt présenté avec une «petite retouche» si nécessaire, conclut La Razón.