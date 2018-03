En Afrique, l’aéroport Mohammed V a le meilleur service à la clientèle

L’aéroport Casablanca-Mohammed V a décroché la première place en Afrique, au niveau du service à la clientèle. Le Conseil International des Aéroports (ACI), qui vient de publier son classement 2017 en la matière, lui a attribué ainsi le prix annuel «Airport Service Quality» récompensant la qualité des services aéroportuaires de Casablanca.

A cet effet, nombre d’indicateurs-clés sont pris en compte quant aux services fournis, aux délais d’attente, à la courtoisie, à la propreté et au confort. Dans le cas de Casablanca, l’aéroport s’est distingué en décrochant la première place dans la catégorie des aéroports qui accueillent plus de 2 millions de passagers par an.

L’Office national des aéroports (ONDA) participe au programme ASQ de l’ACI depuis 2012. En 2016, et pour apporter une amélioration significative en termes de qualité de service à l’aéroport Mohammed V, l’office a suspendu le programme ASQ pour consacrer la totalité de l’année à la mise en place d’un dispositif complet d’amélioration de la qualité des services rendus.

Ainsi, l’aéroport de Casablanca Mohammed V recevra ce prix à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de «ACI Customer Excellence Global Summit», prévu à Halifax (Canada) du 10 au 13 septembre 2018.