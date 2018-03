Le procès Bouachrine suivra-t-il le même chemin que ceux de Anouzla, Benchemsi ou Tamek ?

La petite salle n°7 de la cour d’appel de Casablanca n’a pu, hier, contenir les nombreux journalistes venus couvrir la première séance du procès de Taoufik Bouachrine, qui a été particulièrement mouvementée. Dans le tumulte des échanges tendus entre défense et partie civile, le juge a finalement ajourné le procès au 15 mars.

Malgré l’attention que médias et acteurs politiques portent à cette affaire, il n’est pas impossible qu’ils finissent par s’en détourner. En effet, d’autres dossiers du même acabit instruits pas la justice marocaine, voire encore plus importants, ont fini par être oubliés sans jamais avoir de dénouement clair. En voici quelques exemples.

Ali Anouzla : apologie du terrorisme

Le 16 septembre 2013, la police arrête Ali Anouzla, directeur de publication de Lakome. Suite au relais sur son site d’une information quant à une vidéo attribuée à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) incitant à attaquer le Maroc, il est accusé d’«apologie du terrorisme», d’«assistance à des criminels ayant commis des actes de terrorisme» et de «fourniture de moyens pour commettre des actes terroristes».

L’interpellation d’un journaliste qui dérangeait certains milieux au Maroc et dans le monde arabe est largement condamnée par les organisations nationales et internationales des droits humains. D’aucuns ont hésité à établir le lien entre son arrestation et sa présence, quelques mois auparavant, à un congrès du Polisario.

La pression internationale conjuguée à une médiation d’Ilyas El Omari avaient permis à Ali Anouzla de quitter la prison de Salé. Cinq ans plus tard, le journaliste exerce librement sa profession.

Le groupe de Tamek accusé d’«intelligence avec un Etat ennemi»

Le 8 octobre 2009, la police arrête sept Sahraouis à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, lors de leur d’atterrissage en provenance d’Alger. Quelques jours auparavant, le groupe mené par Ali Salem Tamek ont participé à un congrès du Polisario.

Ils sont poursuivis pour «haute trahison», «intelligence avec l’ennemi», «atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat» et «atteinte à l’intégrité territoriale». «Le gouvernement ne restera pas les mains liées face aux provocations visant l’intégrité territoriale du royaume», a alors affirmé, le jour même de l’interpellation, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri. S’en est immédiatement suivi un déluge de déclarations des responsables politiques, condamnant les sept partisans du Front.

Le 21 décembre 2010, le juge d’instruction près du tribunal militaire de Rabat écarte l’accusation d’«intelligence avec l’ennemi» mais garde celle d’«atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat», balisant ainsi la voie à un jugement par le tribunal civil.

Seulement face à la pression internationale, le Maroc avait fini par lâcher du lest, accordant la liberté provisoire aux membres du groupe. Le 14 avril 2011, à l’occasion d’une grâce royale exceptionnelle, Tamek et deux de ses codétenus quittent la prison de Salé. Depuis, ils ne sont plus inquiétés.

Nadia Yassine et Ahmed Reda Benchemsi : des reports sine die

Qui se souvient encore des procès de Nadia Yassine et d’Ahmed-Reda Benchemsi ? La fille du fondateur d’Al Adl wal Ihssane a été poursuivie en 2006 pour «atteinte au régime monarchique et non-respect au roi», alors que l’ancien directeur de publication de l’hebdomadaire TelQuel a été accusé en 2007 de «manquement au respect dû au roi».

Les premières audiences de leurs procès distincts ont bénéficié d’une large couverture médiatique. Or, les reports successifs à des dates ultérieures des deux affaires ont fini par avoir raison de l’enthousiasme de la presse. Onze ans après les faits, les deux dossiers sont désormais oubliés.