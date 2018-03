Jawad Bendaoud s’excuse auprès des familles des victimes du 13-Novembre

Jawad Bendaoud, relaxé le 14 février, a accordé une interview à la chaîne BFM TV où il présente ses excuses aux familles des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, indique Les Inrocks.

Trois semaines après sa relaxe, celui qui avait été surnommé le «logeur de Daesh» est revenu sur son procès, parfois qualifié de surréaliste, et la nouvelle vie qu’il dit avoir entamé, loin de Saint-Denis. C’est en effet sur une plage du sud de la France que l’équipe de la chaîne l’a rencontré, pour une interview diffusée mercredi en soirée.

Première interview, donc, mais aussi premier mea culpa. «Je présente mes excuses à toutes les familles des victimes», a-t-il déclaré. «Je pensais être condamné. Parce qu’il y a l’opinion publique. Les juges, comme a dit mon avocat, ont fait preuve de courage», ajoute-t-il.

Jawad Bendaoud, qui a toujours clamé son innocence, explique au micro de BFM TV qu’il n’était «pas préparé à sortir de prison» après «avoir passé 27 mois en isolement». Désormais, il «préfère rester au calme». «Je n’ai pas envie de me mélanger à la foule», confie-t-il.

Le trentenaire «ne veut pas être à Saint-Denis». Il explique se sentir «responsable, un peu, de ce qui s’est passé pour les habitants de Saint-Denis, parce qu’il y a quand même des gens qui ont été traumatisés».

«J’ai entendu des témoignages, des choses qui m’ont touché. Aller là-bas, me montrer, que les gens me voient, que je suis libre, alors qu’eux-mêmes n’ont pas encore fini de soigner leur traumatisme... Je ne pourrais pas croiser les gens. Même si je n’ai rien à voir dans cette histoire (…) Je pourrais très bien y aller et dire ‘Je n’ai rien à voir, j’ai été jugé, on m’a relaxé’. Mais il y a des traumatismes qui n’ont pas encore été soignés. J’en suis responsable, même si je ne connaissais pas l’identité des individus que j’ai hébergés», conclut-il.