France : Saisie de 24 tonnes de déchets automobiles en partance vers le Maroc

Les services des douanes de Reims ont saisi une quantité importante de déchets automobiles, en provenance d’une casse automobile de l’Aube et destinés à être envoyés au Maroc. L’opération a eu lieu vers la fin du mois de décembre, mais l’information n’a été rendue publique que cette semaine, indique le quotidien régional l’Est Eclair.

«Alors qu’ils effectuent des contrôles sur l’autoroute, les douaniers arrêtent un poids lourd dont la remorque est immatriculée en Belgique. Le chauffeur présente un document de transport couvrant un chargement de 24 tonnes de pièces automobiles usagées», précise la même source. Ce chargement devait être acheminé au Maroc, à travers la Belgique, mais il a été bloqué par les services de douane «en l’absence du document justificatif d’exportation».

Le chargement contenait bel et bien des pièces automobiles usagées «pouvant être qualifiées de déchets», a confirmé de son côté le Pôle national de transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD), autorité compétente française pour les transferts de déchets en export, import et transit. Les «déchets» en question «ne peuvent être exportés qu’avec l’accord du pays destinataire et sur production d’un document justificatif», ajoute le quotidien régional.